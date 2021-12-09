СМИ узнали размер ущерба от вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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СМИ узнали размер ущерба от вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Стали известны финансовые последствия для "Барселоны" в связи с досрочным завершением выступления в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "блауграна" финишировала третьей в группе с "Баварией", "Бенфикой" и киевским "Динамо", вылетев в Лигу Европы.

По информации Mundo Deportivo, в клубном бюджете расчёт делался на выход в 1/4 финала ЛЧ.

Сообщается, что ущерб от вылета оценивается в более чем 30 миллионов евро. Теперь "Барсе" нужно доходить как минимум до финала ЛЕ, чтобы компенсировать потери.

Не пропустите: Лапорта отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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