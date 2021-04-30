СМИ узнали размер зарплаты Газизова в "Спартаке"

Теги спартак москвашамиль газизов

СМИ узнали размер зарплаты Газизова в "Спартаке"

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен

Стало известно, сколько московский "Спартак" платил бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

По информации телеграм-канала Black Mirror, зарплата экс-менеджера "красно-белых" составляла 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

Таким образом, за год функционер мог заработать в "Спартаке" почти 92 миллиона рублей, что эквивалентно 1 миллиону евро.

Газизов занимал пост гендиректора столичного клуба с июля по декабрь 2020 года.

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