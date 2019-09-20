СМИ узнали размер зарплаты Хадсона-Одои по новому контракту с "Челси"
Стало известно, до какого уровня увеличился оклад вингера Каллума Хадсона-Одои после подписания нового контракта с "Челси".
По информации Goal.com, теперь зарплата 18-летнего футболиста составляет 8,87 миллионов евро в год. За счёт бонусов эта сумма может вырасти ещё на 1,77 миллиона.
Напомним, что англичанин продлил сотрудничество с "синими" до 2024 года.
Хадсон-Одои является воспитанником "Челси", за основную команду он дебютировал в январе 2018 года, с тех пор провёл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
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|4
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|Кристал Пэлас
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|Манчестер Юнайтед
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|Бернли
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|4
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|4
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