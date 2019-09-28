СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове"

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Павел Мамаев после подписания контракта с "Ростовом".

По информации "СЭ", годовой оклад футболиста с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.

31-летний хавбек уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время заключит соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан на 2 года с опцией продления ещё на один сезон.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, поэтому он присоединится к "Ростову" на правах свободного агента.

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