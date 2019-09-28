СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове"
Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Павел Мамаев после подписания контракта с "Ростовом".
По информации "СЭ", годовой оклад футболиста с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.
31-летний хавбек уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время заключит соглашение с клубом.
Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан на 2 года с опцией продления ещё на один сезон.
"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, поэтому он присоединится к "Ростову" на правах свободного агента.
Не пропустите: Уткин оценил перспективы Мамаева в "Ростове". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|10
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|2
|ЦСКА Москва
|10
|22
|3
|Ростов
|10
|20
|4
|Краснодар
|10
|20
|5
|Локомотив Москва
|10
|20
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|Урал
|10
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Рубин
|10
|10
|11
|Динамо Москва
|10
|10
|12
|Сочи
|10
|9
|13
|Ахмат
|10
|9
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|Оренбург
|10
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|Крылья Советов
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