СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове"

Теги ростовпавел мамаев

СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове"

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Павел Мамаев после подписания контракта с "Ростовом".

По информации "СЭ", годовой оклад футболиста с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.

31-летний хавбек уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время заключит соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан на 2 года с опцией продления ещё на один сезон.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, поэтому он присоединится к "Ростову" на правах свободного агента.

Не пропустите: Уткин оценил перспективы Мамаева в "Ростове". | http://soccernews.ru
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