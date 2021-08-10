СМИ узнали размер зарплаты Месси в ПСЖ

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СМИ узнали размер зарплаты Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Лионеля Месси

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси окончательно договорился с ПСЖ.

По его информации, футболист в ближайшие часы прилетит в Париж, чтобы заключить с местным клубом контракт по схеме "2+1".

С учётом бонусов аргентинец сможет зарабатывать в ПСЖ 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Месси является свободным агентом, поэтому французскому клубу не придётся платить за его переход.

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