СМИ узнали размер зарплаты Слуцкого в "Рубине"

Стало известно, сколько будет зарабатывать Леонид Слуцкий на посту главного тренера "Рубина".

Как сообщают российские СМИ, зарплата 48-летнего специалиста составляет 600 тысяч евро в год плюс бонусы.

При этом Слуцкий настоял на договорённости, согласно которой руководство казанского клуба без проблем отпустит его в случае поступления хорошего предложения из Европы.

Напомним, что стороны заключили пятилетний контракт. "Рубин" представил нового наставника в четверг.

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