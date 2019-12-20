СМИ узнали размер зарплаты Слуцкого в "Рубине"
Стало известно, сколько будет зарабатывать Леонид Слуцкий на посту главного тренера "Рубина".
Как сообщают российские СМИ, зарплата 48-летнего специалиста составляет 600 тысяч евро в год плюс бонусы.
При этом Слуцкий настоял на договорённости, согласно которой руководство казанского клуба без проблем отпустит его в случае поступления хорошего предложения из Европы.
Напомним, что стороны заключили пятилетний контракт. "Рубин" представил нового наставника в четверг.
Не пропустите: Слуцкий рассказал о зимних трансферных планах "Рубина". | http://soccernews.ru
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|Тамбов
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|Ахмат
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