СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонкиран тирни

СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"

Фото инстаграм Кирана Тирни

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Киран Тирни после продления соглашения с лондонским "Арсеналом".

По информации The Athletic, зарплата 24-летнего шотландца составит 110 тысяч фунтов в неделю (около 6,7 миллиона евро в год).

Действующий контракт игрока с "канонирами" рассчитан до июня 2024 года. После Евро-2020 он заключит новый пятилетний договор.

Тирни выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, за два сезона он забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 62 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов