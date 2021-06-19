СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"
Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Киран Тирни после продления соглашения с лондонским "Арсеналом".
По информации The Athletic, зарплата 24-летнего шотландца составит 110 тысяч фунтов в неделю (около 6,7 миллиона евро в год).
Действующий контракт игрока с "канонирами" рассчитан до июня 2024 года. После Евро-2020 он заключит новый пятилетний договор.
Тирни выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, за два сезона он забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 62 матчах.
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|3
|Лестер Сити
|27
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|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
|34
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|27
|18