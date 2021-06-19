СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"

Фото инстаграм Кирана Тирни

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Киран Тирни после продления соглашения с лондонским "Арсеналом".

По информации The Athletic, зарплата 24-летнего шотландца составит 110 тысяч фунтов в неделю (около 6,7 миллиона евро в год).

Действующий контракт игрока с "канонирами" рассчитан до июня 2024 года. После Евро-2020 он заключит новый пятилетний договор.

Тирни выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, за два сезона он забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 62 матчах.

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