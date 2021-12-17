СМИ узнали размер зарплаты Ваноли в "Спартаке"

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Стало известно, сколько новый главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли будет зарабатывать в московском клубе.

По информации "СЭ", годовой оклад итальянского наставника составит 1,5 миллиона евро.

Напомним, что контракт с 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

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