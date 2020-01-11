СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"
Стало известно, сколько будет зарабатывать в случае перехода в "Интер" форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру.
По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов платить французу 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет рассчитан до конца сезона 2021/22.
Напомним, что летом Жиру станет свободным агентом, но "Интер" хочет выкупить его уже в январе.
В текущем сезоне 33-летний нападающий сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
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|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|7
|Тоттенхэм
|21
|30
|8
|Вулверхэмптон
|21
|30
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14