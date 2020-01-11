СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"

Теги интер миланчелсиоливье жирутрансферы

СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"

Стало известно, сколько будет зарабатывать в случае перехода в "Интер" форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру.

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов платить французу 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет рассчитан до конца сезона 2021/22.

Напомним, что летом Жиру станет свободным агентом, но "Интер" хочет выкупить его уже в январе.

В текущем сезоне 33-летний нападающий сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Милан" и "Интер" готовят обмен игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 58
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов