СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"

Стало известно, сколько будет зарабатывать в случае перехода в "Интер" форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру.

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов платить французу 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет рассчитан до конца сезона 2021/22.

Напомним, что летом Жиру станет свободным агентом, но "Интер" хочет выкупить его уже в январе.

В текущем сезоне 33-летний нападающий сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол.

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