СМИ узнали реальную сумму трансфера Клаудиньо в "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

"Спорт-Экспресс" опроверг информацию, согласно которой покупка бразильского полузащитника Клаудиньо Родригеса обошлась "Зениту" в 15 миллионов евро.

Источник утверждает, что реальная сумма сделки - 12 миллионов евро. Другие подробности не приводятся.

"Сине-бело-голубые" объявили о переходе новоиспечённого олимпийского чемпиона из "Ред Булл Брагантино" в пятницу утром.

Клаудиньо заключил с "Зенитом" пятилетний контракт и выбрал себе 11-й игровой номер.

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