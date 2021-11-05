СМИ узнали реальный диагноз Месси. С его коленом всё в порядке
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси посетил клинику в Мадриде, чтобы начать лечение своей травмы, сообщает AS.
По сведениям издания, 34-летний футболист восстанавливается после повреждения задней поверхности левого бедра, а проблем с коленом у него нет.
Аргентинец прошёл два сеанса терапии в столице Испании. Всего же плановое лечение рассчитано на несколько месяцев.
Месси забил 3 гола в 8 матчах текущего сезона. По разным причинам нападающий пропустил 9 игр ПСЖ во всех турнирах.
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