СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему Конте

Теги челсиантонио конте

СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему Конте

СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему главного тренера команды Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, боссы "синих" планируют уволить итальянского специалиста в самое ближайшее время, скорее всего, в течение суток.

Таким образом, "Челси" придётся заплатить Конте солидную неустойку. Новым наставником лондонцев станет Маурицио Сарри или Луис Энрике.

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