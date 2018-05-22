СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему Конте

СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему главного тренера команды Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, боссы "синих" планируют уволить итальянского специалиста в самое ближайшее время, скорее всего, в течение суток.

Таким образом, "Челси" придётся заплатить Конте солидную неустойку. Новым наставником лондонцев станет Маурицио Сарри или Луис Энрике.

Не пропустите: Виллиан готов покинуть "Челси" из-за Конте. | http://soccernews.ru