СМИ узнали, сколько Алаба заработает в "Реале"

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СМИ узнали, сколько Алаба заработает в "Реале"

Стали известны подробности контракта, который защитник "Баварии" Давид Алаба летом заключит с мадридским "Реалом".

Напомним, что по окончании нынешнего сезона звёздный австриец станет свободным агентом, поэтому достанется "сливочным" бесплатно.

По информации Marca, футболист согласовал с королевским клубом договор на четыре года с зарплатой около 11 миллионов евро.

Сообщается, что Алаба уже прошёл медосмотр и подписал предварительное соглашение с "Реалом".

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