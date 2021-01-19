СМИ узнали, сколько Алаба заработает в "Реале"
Стали известны подробности контракта, который защитник "Баварии" Давид Алаба летом заключит с мадридским "Реалом".
Напомним, что по окончании нынешнего сезона звёздный австриец станет свободным агентом, поэтому достанется "сливочным" бесплатно.
По информации Marca, футболист согласовал с королевским клубом договор на четыре года с зарплатой около 11 миллионов евро.
Сообщается, что Алаба уже прошёл медосмотр и подписал предварительное соглашение с "Реалом".
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Герта
|32
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|Кельн
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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