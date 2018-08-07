СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Калинича
СМИ узнали, сколько мадридский "Атлетико" заплатит за нападающего "Милана" Николу Калинича.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
Напомним, что уже сегодня Калинич пройдёт медобследование в "Атлетико", после чего подпишет контракт с "матрасниками". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20