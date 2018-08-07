СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Калинича

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СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Калинича

СМИ узнали, сколько мадридский "Атлетико" заплатит за нападающего "Милана" Николу Калинича.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. 

Напомним, что уже сегодня Калинич пройдёт медобследование в "Атлетико", после чего подпишет контракт с "матрасниками". | http://soccernews.ru

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