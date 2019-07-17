СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Триппьера

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СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Триппьера

Мадридский "Атлетико" согласовал с "Тоттенхэмом" сумму компенсации за правого защитника Кирана Триппьера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "матрасники" заплатят за 28-летнего англичанина 24 миллиона евро.

Ожидается, что трансфер будет оформлен до конца текущей недели. "Атлетико" выиграл борьбу за игрока у "Ювентуса" и "Баварии".

В прошлом сезоне Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 2022 года.

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