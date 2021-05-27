СМИ узнали, сколько "Барселоне" придётся заплатить за увольнение Кумана

Теги барселонарональд куман

СМИ узнали, сколько "Барселоне" придётся заплатить за увольнение Кумана

Фото инстаграм Рональда Кумана

Стал известен размер компенсации, которая полагается Рональду Куману за возможное увольнение из "Барселоны".

По информации Sport.es, в случае досрочного расторжения контракта с голландским специалистом клубу придётся раскошелиться на 13 миллионов евро.

Сообщается, что "сине-гранатовые" обязаны не только полностью выплатить зарплату за последний год контракта (7,2 миллиона), но и отдать 5,8 миллиона в качестве неустойки.

Также есть вероятность, что "Барса" до сих пор не рассчиталась за Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Речь идёт о 5 миллионах евро.

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