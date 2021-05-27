СМИ узнали, сколько "Барселоне" придётся заплатить за увольнение Кумана

Фото инстаграм Рональда Кумана

Стал известен размер компенсации, которая полагается Рональду Куману за возможное увольнение из "Барселоны".

По информации Sport.es, в случае досрочного расторжения контракта с голландским специалистом клубу придётся раскошелиться на 13 миллионов евро.

Сообщается, что "сине-гранатовые" обязаны не только полностью выплатить зарплату за последний год контракта (7,2 миллиона), но и отдать 5,8 миллиона в качестве неустойки.

Также есть вероятность, что "Барса" до сих пор не рассчиталась за Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Речь идёт о 5 миллионах евро.

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