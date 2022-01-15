СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

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СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

Фото твиттер Ведата Мурики

ЦСКА и "Лацио" ведут переговоры о трансфере нападающего Ведата Мурики.

По информации Tuttomercatoweb, сейчас клубы обсуждают вариант с арендой 27-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

Источник утверждает, что общая сумма сделки может составить 10,5 миллиона евро: 2,5 миллиона - аренда и 8 миллионов - выкуп.

Рыночная стоимость косовара оценивается в 6 миллионов евро. Его контракт с "орлами" действует до 2025 года.

В текущем сезоне Мурики сыграл за "Лацио" 14 матчей и сделал 1 ассист.

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