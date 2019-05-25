СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Дивеева
Стало известно, во сколько обошёлся московскому ЦСКА трансфер защитника "Уфы" Игоря Дивеева.
Как сообщают российские СМИ, армейский клуб заплатил за 19-летнего футболиста около 1,5 миллиона евро.
Напомним, что Дивеев присоединился к ЦСКА 22 февраля на правах аренды.
В составе столичной команды центрбек сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.
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