СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Дивеева

Теги цска москвауфаигорь дивеевтрансферы

СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Дивеева

Стало известно, во сколько обошёлся московскому ЦСКА трансфер защитника "Уфы" Игоря Дивеева.

Как сообщают российские СМИ, армейский клуб заплатил за 19-летнего футболиста около 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Дивеев присоединился к ЦСКА 22 февраля на правах аренды.

В составе столичной команды центрбек сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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