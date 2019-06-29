СМИ узнали, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне"
"Барселона" согласовала условия личного контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, звёздный француз заключит с каталонским клубом соглашение до лета 2024 года с зарплатой 16,7 миллионов евро за сезон.
Стоит отметить, что в "Атлетико" форвард зарабатывает около 20 миллионов ежегодно.
Напомним, что 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 миллионов евро. После этого "Барса" должна объявить о его трансфере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32