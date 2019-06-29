СМИ узнали, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне"

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СМИ узнали, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне"

"Барселона" согласовала условия личного контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, звёздный француз заключит с каталонским клубом соглашение до лета 2024 года с зарплатой 16,7 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что в "Атлетико" форвард зарабатывает около 20 миллионов ежегодно.

Напомним, что 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 миллионов евро. После этого "Барса" должна объявить о его трансфере.

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Комментарии

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Крош
Крош

Правильно,а то рептилоиду денег не хватает для отправки на родную планету в далекой галактике

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