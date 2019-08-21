СМИ узнали, сколько Круговой будет зарабатывать в "Зените"

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СМИ узнали, сколько Круговой будет зарабатывать в "Зените"

В ближайшее время питерский "Зенит" объявит о трансфере защитника "Уфы" Данила Кругового.

СМИ узнали, какая зарплата будет прописана в контракте 21-летнего футболиста. Сообщается, что оклад перспективного россиянина составит 488 тысяч евро в год.

Другой претендент на Кругового - московский ЦСКА - предлагал в 1,5 раза меньше, а именно 325 тысяч за сезон.

Напомним, что "Зенит" заплатит за игрока 1 миллион евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.

Ожидается, что после подписания контракта с "сине-бело-голубыми" Круговой вернётся в "Уфу" на правах аренды.

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