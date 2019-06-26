СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"
Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси".
Как сообщает The Times, руководство "синих" подготовило для нового наставника трёхлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Также отмечается, что боссы "Челси" рассчитывают, что Лэмпард приступит к работе уже на текущей неделе.
Напомним, что сейчас стороны ведут официальные переговоры. За английского специалиста лондонскому клубу придётся заплатить компенсацию в размере 4,5 миллионов.
Не пропустите: Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси". | http://soccernews.ru
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