СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"

3 Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси".

Как сообщает The Times, руководство "синих" подготовило для нового наставника трёхлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Также отмечается, что боссы "Челси" рассчитывают, что Лэмпард приступит к работе уже на текущей неделе.

Напомним, что сейчас стороны ведут официальные переговоры. За английского специалиста лондонскому клубу придётся заплатить компенсацию в размере 4,5 миллионов.

Не пропустите: Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Не хорошо считать чужие деньги.

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Ты это налоговой скажи)))

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andi
андрей

Налоговую игнорировать не получится.Уж они то считать чужие бабки умеют.

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