СМИ узнали, сколько "Лилль" заплатит "Баварии" за Санчеша

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СМИ узнали, сколько "Лилль" заплатит "Баварии" за Санчеша

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш в ближайшее время станет игроком "Лилля", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "доги" заплатят мюнхенскому клубу за трансфер португальского полузащитника 20 миллионов евро.

Эта сделка станет рекордной в истории "Лилля".

Сегодня состоится медобследование 22-летнего футболиста, после чего о его переходе объявят официально.

"Бавария" купила Санчеша летом 2016 года у "Бенфики" за 35 миллионов евро. С тех пор игрок провёл 53 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Суонси".

Рыночная стоимость португальца оценивается в 18 миллионов евро.

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