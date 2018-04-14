СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону

Теги манчестер юнайтедалекс фергюсон

СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону

СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит бывшему главному тренеру команды Алексу Фергюсону.

Как сообщает Daily Mail, 76-летний шотландец занимает пост посла "красных дьяволов". У легендарного наставника 20 рабочих дней в году, за которые он получает два миллиона фунтов.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл 38 трофеев.

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