СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону

СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит бывшему главному тренеру команды Алексу Фергюсону.

Как сообщает Daily Mail, 76-летний шотландец занимает пост посла "красных дьяволов". У легендарного наставника 20 рабочих дней в году, за которые он получает два миллиона фунтов.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл 38 трофеев.

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