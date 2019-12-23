СМИ узнали, сколько Манджукич заработает в "Аль-Духаиле"

Стало известно, какая зарплата будет у форварда "Ювентуса" Марио Манджукича после перехода в "Аль-Духаил".

По информации La Gazzetta dello Sport, хорват заключит с катарским клубом двухлетний контракт с окладом 6 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне нападающий не сыграл ни одного матча за "Ювентус". Он мог перейти в "Аль-Духаиль" летом 2019 года, но тогда трансфер не состоялся.

33-летний Манджукич выступает за "старую синьору" с 2015 года. Всего он провеёл за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.

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