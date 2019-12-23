СМИ узнали, сколько Манджукич заработает в "Аль-Духаиле"

Теги ювентусмарио манджукичтрансферы

СМИ узнали, сколько Манджукич заработает в "Аль-Духаиле"

Стало известно, какая зарплата будет у форварда "Ювентуса" Марио Манджукича после перехода в "Аль-Духаил".

По информации La Gazzetta dello Sport, хорват заключит с катарским клубом двухлетний контракт с окладом 6 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне нападающий не сыграл ни одного матча за "Ювентус". Он мог перейти в "Аль-Духаиль" летом 2019 года, но тогда трансфер не состоялся.

33-летний Манджукич выступает за "старую синьору" с 2015 года. Всего он провеёл за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.

Не пропустите: Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами

ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов