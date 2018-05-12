СМИ узнали, сколько может пропустить Селихов

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов надолго угодил в лазарет из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Как сообщают российские СМИ, 24-летний голкипер "красно-белых" может пропустить около полугода.

В связи с этим, "Спартак" рассмотрит вариант с подписанием нового стража ворот в летнее межсезонье.

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