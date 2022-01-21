СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы Ансу Фати

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СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы Ансу Фати

Фото твиттер "Барселоны"

Стали известны предварительные сроки восстановления нападающего "Барселоны" Ансу Фати.

Напомним, что 19-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы бедра в кубковом матче против "Атлетика" из Бильбао (2:3).

По информации Mundo Deportivo, на восстановление вингеру "сине-гранатовых" может потребоваться до двух месяцев.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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