СМИ узнали, сколько ПСЖ заплатит за Кейлора Наваса
Стали известны условия трансфера вратаря Кейлора Наваса из "Реала" в ПСЖ.
По информации El Chiringuito, парижане заплатят за костариканского стража ворот 13 миллионов евро.
С 32-летним голкипером французский клуб заключит контракт до лета 2023 года.
Навас выступал за "Реал" с 2014 года, сыграл 162 матча и пропустил 159 голов.
Не пропустите: ПСЖ ищет нового форварда: в шорт-листе четыре игрока. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0