СМИ узнали, сколько ПСЖ заплатит за Кейлора Наваса

Стали известны условия трансфера вратаря Кейлора Наваса из "Реала" в ПСЖ.

По информации El Chiringuito, парижане заплатят за костариканского стража ворот 13 миллионов евро.

С 32-летним голкипером французский клуб заключит контракт до лета 2023 года.

Навас выступал за "Реал" с 2014 года, сыграл 162 матча и пропустил 159 голов.

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