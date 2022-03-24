СМИ узнали, сколько "Реалу" придётся заплатить за Беллингема

Фото твиттер Джуда Беллингема

Стало известно, за какую сумму дортмундская "Боруссия" готова продать "Реалу" полузащитника Джуда Беллингема.

По данным журналиста Marca Рамона Альвареса, речь идёт о 80-90 миллионах евро.

Ранее сообщалось, что "сливочные" рассчитывают заполучить 18-летнего англичанина в 2023 году.

В текущем сезоне Беллингем сыграл за "Боруссию" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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