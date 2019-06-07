СМИ узнали, сколько "Рома" заплатит за тренера "Шахтёра" Фонсеку

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СМИ узнали, сколько "Рома" заплатит за тренера "Шахтёра" Фонсеку

Наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека вскоре возглавит "Рому", сообщает Sport Italia.

По информации источника, клубы договорились о размере компенсации за досрочный уход 46-летнего специалиста с тренерского мостика "горняков".

Приглашение португальца обойдётся "волкам" в два миллиона евро. Напомним, что его контракт с украинским клубом истекает следующим летом.

Ранее стало известно, что "Рома" согласовала с Фонсекой, который работает с "Шахтёром" с 2016 года, трёхлетнее соглашение.

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