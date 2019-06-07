СМИ узнали, сколько "Рома" заплатит за тренера "Шахтёра" Фонсеку
Наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека вскоре возглавит "Рому", сообщает Sport Italia.
По информации источника, клубы договорились о размере компенсации за досрочный уход 46-летнего специалиста с тренерского мостика "горняков".
Приглашение португальца обойдётся "волкам" в два миллиона евро. Напомним, что его контракт с украинским клубом истекает следующим летом.
Ранее стало известно, что "Рома" согласовала с Фонсекой, который работает с "Шахтёром" с 2016 года, трёхлетнее соглашение.
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|Команда
|М
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|2
|Наполи
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|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17