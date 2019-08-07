СМИ узнали, сколько Руни будет зарабатывать в "Дерби Каунти"

Стало известно, какая зарплата будет у нападающего Уэйна Руни после перехода из "Ди Си Юнайтед" в "Дерби Каунти".

По информации Daily Mail, годовой оклад 33-летнего футболиста составит 5,6 миллионов евро. В США он зарабатывает 2,4 миллиона.

Напомним, что Руни присоединится к "Дерби Каунти" в январе и подпишет контракт до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.

При этом форвард, который также известен по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", будет исполнять роль играющего тренера.

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