СМИ узнали, сколько Руни будет зарабатывать в "Дерби Каунти"
Стало известно, какая зарплата будет у нападающего Уэйна Руни после перехода из "Ди Си Юнайтед" в "Дерби Каунти".
По информации Daily Mail, годовой оклад 33-летнего футболиста составит 5,6 миллионов евро. В США он зарабатывает 2,4 миллиона.
Напомним, что Руни присоединится к "Дерби Каунти" в январе и подпишет контракт до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.
При этом форвард, который также известен по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", будет исполнять роль играющего тренера.
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|Команда
|М
|О
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|46
|99
|2
|Кардифф Сити
|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
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|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
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|Бристоль Сити
|46
|67
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|Лидс Юнайтед
|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
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|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
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|46
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|Сандерленд
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