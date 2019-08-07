СМИ узнали, сколько Руни будет зарабатывать в "Дерби Каунти"

Теги дерби каунтиуэйн руниди си юнайтед

СМИ узнали, сколько Руни будет зарабатывать в "Дерби Каунти"

Стало известно, какая зарплата будет у нападающего Уэйна Руни после перехода из "Ди Си Юнайтед" в "Дерби Каунти".

По информации Daily Mail, годовой оклад 33-летнего футболиста составит 5,6 миллионов евро. В США он зарабатывает 2,4 миллиона.

Напомним, что Руни присоединится к "Дерби Каунти" в январе и подпишет контракт до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.

При этом форвард, который также известен по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", будет исполнять роль играющего тренера. 

Не пропустите: Озила зовут в МЛС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" претендует на двух игроков сборной Чехии

"Спартак" претендует на двух игроков сборной Чехии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 46 99
2 Кардифф Сити Кардифф Сити 46 90
3 Фулхэм Фулхэм 46 88
4 Астон Вилла Астон Вилла 46 83
5 Мидлсбро Мидлсбро 46 76
6 Дерби Каунти Дерби Каунти 46 75
7 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 46 73
8 Миллуол Миллуол 46 72
9 Брентфорд Брентфорд 46 69
10 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 46 69
11 Бристоль Сити Бристоль Сити 46 67
12 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 46 60
13 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 46 60
14 Норвич Сити Норвич Сити 46 60
15 Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй 46 57
16 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 46 56
17 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 46 53
18 Халл Сити Халл Сити 46 49
19 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 46 46
20 Рединг Рединг 46 44
21 Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 46 43
22 Барнсли Барнсли 46 41
23 Бертон Альбион Бертон Альбион 46 41
24 Сандерленд Сандерленд 46 37
Полная таблица

топ-5 тегов