СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций

Теги португалиянидерланды

СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций

Стало известно, сколько денег победа в Лиге Наций принесла в бюджет сборной Португалии.

Как сообщает Record, португальцы получили 10,5 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона больше, чем проигравшие в финале турнира Нидерланды.

Стоит отметить, что сборная Португалии выиграла второй трофей за последние три года. В 2016 году они стали триумфаторами Чемпионата Европы.

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