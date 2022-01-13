СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"

Теги дженоаандрей шевченко

СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставнику "Дженоа" Андрею Шевченко полагается крупная компенсация за отставку с занимаемого поста.

По информации Tuttomercatoweb, если руководство "грифонов" решит уволить украинца, то будет вынуждено заплатить неустойку в размере 20 миллионов евро.

Сейчас стороны ведут переговоры о возможном прекращении сотрудничества на более лояльных условиях.

Шевченко возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений.

Контракт украинского специалиста с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Дженоа" может усилиться победителем Евро-2016. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов