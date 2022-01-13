СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Наставнику "Дженоа" Андрею Шевченко полагается крупная компенсация за отставку с занимаемого поста.
По информации Tuttomercatoweb, если руководство "грифонов" решит уволить украинца, то будет вынуждено заплатить неустойку в размере 20 миллионов евро.
Сейчас стороны ведут переговоры о возможном прекращении сотрудничества на более лояльных условиях.
Шевченко возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений.
Контракт украинского специалиста с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года.
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|Наполи
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|Хеллас Верона
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
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|26
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|Лечче
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|СПАЛ
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