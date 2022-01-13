СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставнику "Дженоа" Андрею Шевченко полагается крупная компенсация за отставку с занимаемого поста.

По информации Tuttomercatoweb, если руководство "грифонов" решит уволить украинца, то будет вынуждено заплатить неустойку в размере 20 миллионов евро.

Сейчас стороны ведут переговоры о возможном прекращении сотрудничества на более лояльных условиях.

Шевченко возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений.

Контракт украинского специалиста с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года.

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