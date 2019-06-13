СМИ узнали, сколько "Спартак" готов платить Понсе

Стали известны некоторые детали личного контракта, который "Спартак" предлагает форварду "Ромы" Эсекиэлю Понсе.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" готовы платить 22-летнему аргентинцу 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, что "Спартак" близок к приобретению нападающего за 7-8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Понсе выступал на правах аренды за АЕК, сыграл 43 матча, забил 21 гол и сделал 4 ассиста.

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