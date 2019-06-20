СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта

Журналист Иван Карпов сообщил, во сколько обошлось "Спартаку" расставание с защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.

Напомним, что об уходе обоих футболистов московский клуб объявил в среду.

Согласно данным инсайдера, "красно-белым" пришлось раскошелиться на 250 миллионов рублей (3,5 миллиона евро). Игроки поделили эту сумму поровну.

Изначально Комбаров и Глушаков хотели получить за досрочное расторжение контракта по 200 миллионов каждому, но в итоге пошли на уступки.

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