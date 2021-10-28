СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Хлусевича

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Стали известны финансовые детали возможного перехода полузащитника Даниила Хлусевича из тульского "Арсенала" в "Спартак".

По информации "СЭ", трансфер 20-летнего футболиста обойдётся "красно-белым" в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что для завершения сделки фланговому хавбеку осталось пройти медицинское обследование.

В текущем сезоне Хлусевич сыграл за "Арсенал" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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