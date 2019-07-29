СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила

Московский "Спартак" активно работает над трансфером полузащитника "АЗ Алкмара" Гуса Тила.

Как сообщает голландская пресса, "красно-белые" заплатят за 21-летнего футболиста 10-15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тил сыграл за "АЗ Алкмар" 39 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Ранее стало известно, что хавбек сборной Нидерландов поставил ультиматум своему клубу, требуя побыстрее отпустить его в "Спартак".

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