СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ

Российская пресса раскрыла размер зарплат арбитров, обслуживающих матчи Премьер-лиги.

Сообщается, что за работу на одной игре чемпионата рефери получает 90 тысяч рублей (1250 евро).

Помимо фиксированного оклада судьям полагаются бонусные доплаты.

Также лига оплачивает питание, проживание и проезд арбитров на матчи.

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