Названа сумма трансфера Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Журналист Фабрицио Романо сообщил, на каких условиях форвард Криштиану Роналду перешёл из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

По данным инсайдера, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, ещё 8 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

36-летний португалец выступал за "старую синьору" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Он заключит контракт на два сезона с зарплатой 29,2 миллиона евро.

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