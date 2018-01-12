СМИ узнали, сколько заработает Месси по новому контракту с "Барселоной"

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СМИ узнали, сколько заработает Месси по новому контракту с "Барселоной"

СМИ узнали, сколько заработает нападающий "Барселоны" Лионель Месси по новому контракту с каталонским клубом.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Football Leaks, годовая зарплата 30-летнего аргентинца после вычета налогов составляет чуть менее 50 миллионов евро, а с имиджевыми доходами - 71 миллион.

Также Месси получил подписной бонус в размере 63,5 миллионов евро. Ещё 70 миллионов попадут на счета пятикратного обладателя "Золотого мяча" в виде  бонуса за лояльность, если он останется в "Барселоне" вплоть до истечения срока четырёхлетнего контракта. 

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