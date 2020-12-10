СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Динамо"

Стало известно, какое количество болельщиков будет допущено на матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".

По информации "СЭ", "Газпром Арену" во время игры посетят всего 1700 зрителей из числа обладателей сезонных VIP-абонементов.

При этом "сине-бело-голубые" рассчитывают увеличить квоту на поединок 18-го тура против "Спартака".

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится в субботу, 12 декабря, в 19:00 по московскому времени.

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