СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Динамо"
Стало известно, какое количество болельщиков будет допущено на матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".
По информации "СЭ", "Газпром Арену" во время игры посетят всего 1700 зрителей из числа обладателей сезонных VIP-абонементов.
При этом "сине-бело-голубые" рассчитывают увеличить квоту на поединок 18-го тура против "Спартака".
Матч "Зенит" - "Динамо" состоится в субботу, 12 декабря, в 19:00 по московскому времени.
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