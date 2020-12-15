СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Спартак"
Стало известно, какое количество болельщиков будет допущено на матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
По информации "СЭ", "Газпром Арену" во время игры посетят всего 1700 зрителей из числа обладателей сезонных VIP-абонементов.
При этом "сине-бело-голубые" рассчитывают в ближайшие дни добиться увеличения квоты.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
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