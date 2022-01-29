СМИ узнали срок контракта Лэмпарда с "Эвертоном"

Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

Журналист Николо Скира раскрыл некоторые детали сотрудничества Фрэнка Лэмпарда с "Эвертоном".

Напомним, что накануне 43-летний специалист ответил согласием на предложение возглавить "ирисок".

По данным инсайдера, контракт между сторонами будет рассчитан до июня 2024 года.

Лэмпард сменит у руля "Эвертона" уволенного Рафаэля Бенитеса. Команда занимает 16-е место в таблице АПЛ.

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