СМИ узнали сроки восстановления Фодена

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СМИ узнали сроки восстановления Фодена

Фото инстаграм Фила Фодена

Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время Евро-2020.

По информации The Telegraph, повреждение 21-летнего футболиста оказалось серьёзнее, чем предполагалось ранее.

Ожидается, что перспективный англичанин проведёт в лазарете ещё как минимум месяц.

Таким образом, Фоден пропустит три стартовых матча "Сити" в новом сезоне АПЛ.

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