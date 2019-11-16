СМИ узнали сроки восстановления Хамеса Родригеса

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СМИ узнали сроки восстановления Хамеса Родригеса

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес.

По информации AS, хавбек, получивший повреждение на тренировке сборной Колумбии, выбыл на три недели.

В текущем сезоне Хамес сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

28-летний футболист не поможет "бланкос" в поединках с "Реал Сосьедадом", "Алавесом", "Эспаньолом" и ПСЖ.

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