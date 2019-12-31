СМИ узнали сроки восстановления хавбека "Манчестер Юнайтед" Мактоминея

Теги манчестер юнайтедскотт мактоминейтравмы

СМИ узнали сроки восстановления хавбека "Манчестер Юнайтед" Мактоминея

Стало известно, сколько пробудет в лазарете полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей.

На прошлой неделе шотландец травмировал колено, в связи с чем проходил несколько медицинских обследований.

В итоге опасения подтвердились - повреждение связок и до двух месяцев без футбола.

В текущем сезоне Мактоминей сыграл за "МЮ" 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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