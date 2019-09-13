СМИ узнали сроки восстановления избитого возле ночного клуба Дринкуотера

Теги бернлидэниел дринкуотертравмы

СМИ узнали сроки восстановления избитого возле ночного клуба Дринкуотера

Стало известно, сколько пропустит полузащитник "Бернли" Дэниел Дринкуотер после избиения возле ночного клуба в Манчестере.

По информации BBC, сроки восстановления футболиста составят порядка двух недель. У него диагностирована травма связок голеностопного сустава.

Напомним, что на 29-летнего англичанина напали возле увеселительного заведения после его попыток уехать с чужой девушкой.

Трансфер Дринкуотера принадлежит "Челси", а в "Бернли" он перешёл в августе на правах аренды.

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