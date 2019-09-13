СМИ узнали сроки восстановления избитого возле ночного клуба Дринкуотера

Стало известно, сколько пропустит полузащитник "Бернли" Дэниел Дринкуотер после избиения возле ночного клуба в Манчестере.

По информации BBC, сроки восстановления футболиста составят порядка двух недель. У него диагностирована травма связок голеностопного сустава.

Напомним, что на 29-летнего англичанина напали возле увеселительного заведения после его попыток уехать с чужой девушкой.

Трансфер Дринкуотера принадлежит "Челси", а в "Бернли" он перешёл в августе на правах аренды.

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