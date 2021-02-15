СМИ узнали сроки восстановления Карвахаля

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СМИ узнали сроки восстановления Карвахаля

Стало известно, сколько пропустит из-за новой травмы правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль.

По информации Mundo Deportivo, тренерский штаб "сливочных" не сможет рассчитывать на основного фулбека около месяца.

Футболист постарается восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой", запланированному на 16 марта.

Напомним, что у Карвахаля случился рецидив мышечной травмы бедра, из-за которой он отсутствовал почти 1,5 месяца.

Не пропустите: 8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой". | http://soccernews.ru
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