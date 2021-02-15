СМИ узнали сроки восстановления Карвахаля
Стало известно, сколько пропустит из-за новой травмы правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль.
По информации Mundo Deportivo, тренерский штаб "сливочных" не сможет рассчитывать на основного фулбека около месяца.
Футболист постарается восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой", запланированному на 16 марта.
Напомним, что у Карвахаля случился рецидив мышечной травмы бедра, из-за которой он отсутствовал почти 1,5 месяца.
Не пропустите: 8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой". | http://soccernews.ru
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14