СМИ узнали сроки восстановления Малкома после травмы колена

Стало известно, на какой срок выбыл из строя вингер питерского "Зенита" Малком.

Напомним, что бразилец травмировал колено в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0).

По информации "СЭ", из-за повреждения звёздный легионер "сине-бело-голубых" пропустит около трёх недель.

Таким образом, Малком не сыграет с тульским "Арсеналом" в Кубке России (20 февраля) и с "Ростовом" в 20-м туре РПЛ (27 февраля).

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