СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе

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СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе

Стало известно, на какой срок выбыл из строя нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

По информации Le Parisien, 20-летний футболист пропустит от трёх до четырёх недель.

Сообщается, что у звёздного форварда диагностирован разрыв мышцы бедра.

В стартовавшем сезоне Мбаппе сыграл 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: 20-летний Мбаппе достиг отметки в 100 матчей в Лиге 1. | http://soccernews.ru
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