СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе
Стало известно, на какой срок выбыл из строя нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
По информации Le Parisien, 20-летний футболист пропустит от трёх до четырёх недель.
Сообщается, что у звёздного форварда диагностирован разрыв мышцы бедра.
В стартовавшем сезоне Мбаппе сыграл 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: 20-летний Мбаппе достиг отметки в 100 матчей в Лиге 1. | http://soccernews.ru
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