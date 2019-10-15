СМИ узнали сроки восстановления Модрича

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СМИ узнали сроки восстановления Модрича

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич.

Как сообщает AS, 34-летний хорват сможет вернуться в строй уже через три-четыре дня.

Напомним, что у футболиста диагностирован ушиб четырёхглавой мышцы правого бедра.

Скорее всего, Модрич не сыграет с "Мальоркой" в ближайшую субботу, чтобы лучше подготовиться к более важным матчам против "Галатасарая" и "Барселоны".

Не пропустите: Модрич высоко оценил игру Бэйла. | http://soccernews.ru
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